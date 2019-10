Le streghe sono pronte a invadere Tirrenia, per un pomeriggio di brivido e divertimento. Arriva 'Halloween a Tirrenia', l'evento organizzato giovedì 31 ottobre nella pineta di piazza Belvedere da Confcommercio Pisa, Sib – Sindacato Italiano Balneari e il Consiglio direttivo commercianti di Tirrenia, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Uno spaventoso appuntamento per grandi e piccoli giunto alla seconda edizione, ma per la prima volta nello scenario della pineta, per l'occasione allestita con una veste da brividi.

Tante terrificanti iniziative animeranno la pineta dalle 17 del pomeriggio per la festa di Halloween. Nel giorno più pauroso dell'anno i bambini potranno divertirsi con il 'Dolcetto o scherzetto?', vivere un'esperienza mostruosa con il trucca-bimbi e mettersi alla prova nel 'Laboratorio delle zucche', dove avranno la possibilità di realizzare delle terrificanti zucche di Halloween. Non mancheranno gustose castagne e vin brulé per i più grandi, il tutto in un'atmosfera da brivido, con fantasmi, zucche e pipistrelli che popoleranno la pineta di piazza Belvedere.

Un pomeriggio davvero speciale e con un pizzico di competizione: in palio c'è un premio speciale per la maschera più orrenda, offerto dall'edicola Da Carla. Tra streghe, zombie e mostri... vedremo chi la spunterà!

Contribuiscono all'organizzazione dell'evento: Tirrenia Doc Caffè, L'Incanto di Boccadarno, Edicola Da Carla, Ristorante Gulliver, Lo Squalo, Bagno Vittoria di Tirrenia, New Continental Fitness, Retroscena, Studio commerciale Rocchi&Partners e Brace Toscana.