HappyWheels: incontro in mare con Marco Rossato

Dopo la tappa livornese, la cinquantesima, il trimarano Foxy Lady riprenderà il largo martedì 28 agosto dal Porto Turistico di Pisa con a bordo Marco Rossato, velista disabile agli arti inferiori, e Muttley, il suo fedele cagnolino nonché "comandante indiscusso" della barca.

Condizioni meteo permettendo, il 28 alle 10 Marco e Muttley faranno una breve sosta di fronte al Bagno degli Americani a Tirrenia. Ad accoglierli 'in mare' con le tavole da surf e Sup i membri dell’associazione HappyWheels che, grazie alle attività legate al progetto Surf4all e alla volontà del suo presidente Massimiliano Mattei (4° posto agli Isa World Adaptive Surfing Championship 2017) stanno avvicinando sempre più persone ad una pratica sportiva già ben nota all’estero, quella dell’Adapting surfing. Dopo Tirrenia sarà la volta di Viareggio, città in cui Marco sosterà dal 28 agosto al 3 settembre.

Gli obiettivi del progetto TRI sail4all, di cui Marco è il principale promotore, toccano ambiti diversi ma tutti importanti: dall’accessibilità portuale al livello di inquinamento dei mari italiani, dalla diffusione dei princìpi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità alla sensibilizzazione soprattutto nelle scuole sul problema della plastica e delle emergenze naturali.