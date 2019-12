HerrMmozart - quartetto per clarinetto e trio di archi

Una serata di musica e solidarietà al centro del concerto di Natale organizzato da L'Alba, associazione che da quasi venti anni si occupa di integrazione psico-sociale delle persone che soffrono o hanno sofferto di un disagio psichico o psicologico, anche attraverso la creazione di spazi condivisi, come il circolo e le attività ristorative, e di momenti di svago e arricchimento culturale.

Grazie alla collaborazione dell'Associazione Filarmonica Pisana, giovedì 19 dicembre alle 21.15, presso il Salone Storico della Stazione Leopolda di Pisa, si terrà il concerto Herr Mozart, dedicato alla musica del celebre compositore. L'iniziativa si svolge nel mese che L'Alba dedica alla salute mentale.

Il quartetto per clarinetto e trio di archi formato da Carlo Franceschi, clarinetto, Damiano Tognetti, violino, Marco Gallina, violino, Lucio La Bella, violoncello, proporrà il Quartetto in si b maggiore KV317e il Quartetto in si b maggiore KV374 di Mozart. Ingresso 10 €; il ricavato andrà a sostenere i percorsi di riabilitazione della disabilità mentale dell'associazione L'Alba.