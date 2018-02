'Holistyca, benessere in pratica' a San Giuliano Terme

Due giorni di incontri gratuiti per conoscere le attività del centro Agribenessere Senso.

Si potrà incontrare personalmente gli operatori di pilates, yoga, difesa personale,postura e psiche, costellazioni familiari, reiki, massaggi e trattamenti benessere, arte-terapia disegno e pittura, danza creativa, mandala, scrittura autobiografica, chakra dance, eros e benessere femminile, respirazione circolare consapevole, laboratori di musica per bambini, e decidere quale disciplina voler provare per conoscere il mondo del benessere a 360 gradi in uno spazio del tutto naturale e sensoriale.

L'appuntamento è sabato 3 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 4 febbraio dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio per l'evento finale con Concerto dell'Orchestra dilettantistica Pisorno Sinfonietta 'Finestre sul cinema', accompagnato dalle danze creative di Elisabetta Campeol e intervallato dalla lettura di '101 poesie' di Anna Maria Ricci, per terminare con un ricco buffet di tisane e biscotti.

