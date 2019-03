Martedì 12 marzo 2019, dalle ore 17:15 alle ore 19:15 si terrà il primo incontro del secondo ciclo di letture per la crescita personale, organizzato dall’associazione AISE in collaborazione con Pisacounseling e il Comitato Toscano del Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti.

L’evento, che si terrà presso la Biblioteca Comunale SMS, sarà dedicato alla presentazione del libro “I 5 linguaggi dell’amore” di Gary Chapman.

Voi e la persona che amate usate la stessa lingua per esprimere il vostro amore? Ciascun essere umano esprime e percepisce amore con modalità diverse.

Gary Chapman ha associato queste diverse modalità ad altrettanti linguaggi definendoli “I 5 linguaggi dell’amore”: Parole, Gesti, Intimità, Tempo, Doni.

Quando esprimiamo amore in una modalità che l’altro non capisce, il sentimento espresso rischia di non essere compreso perché stiamo parlando lingue diverse.

I 5 linguaggi dell’amore sono modalità espressive da riconoscere in noi stessi e nel partner e, se è utile, sono linguaggi da imparare in un auspicabile percorso di plurilinguismo. Condurrà la presentazione la Dott.ssa Laura Mazzoni, linguista e counselor.