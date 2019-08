I dialoghi degli dei

Con: Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giocanni Guerrieri, Enzo Illiano e Serena Guardone

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di origini siriane, nato a Samosata nel 125 d.C. – è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi degli Dei: un divertissement squisitamente letterario, in cui l’autore, attingendo al patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri familiari tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes e Apollo resistono alla sfida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna.



Spettacolo ore 19,30



Cena a seguire

Spettacolo e cena: 25€, i bambini sotto i 10 anni non pagano