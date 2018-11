I Laish live a Pontedera

Direttamente da Brighton arrivano i Laish a Pontedera: Laish è il progetto del cantante e chitarrista Daniel Green.

Il cantautore inglese ritorna in Italia, in full band, per presentare il suo nuovo album 'Time Elastic', rilasciato per l'etichetta francese Talitres.

Dieci gemme indie pop a cavallo tra Belle & Sebastien, Lambchop e Destroyer. Cresciuto artisticamente a Brighton, Daniel Green ha fatto parte del 'Willkommen collective', collettivo di musicisti e cantautori molto rappresentativo per la scena della folk music britannica.