I Massimo Volume al Lumiere

A sei anni di distanza dalla pubblicazione dell’album 'Aspettando i barbari', i Massimo Volume, storica rock band bolognese, hanno annunciato il loro prossimo tour, che da marzo li vedrà esibirsi sui palchi dei teatri, subito dopo l’uscita del loro nuovo disco di inediti il 11 Febbraio su 42Records.

Il primo album realizzato 'In trio' dal nucleo storico della band (Egle Sommacal, Emidio Clementi, Vittoria Burattini). Faranno tappa al Cinema Lumiere di Pisa il 2 Marzo 2019.

I Massimo Volume sono una colonna della musica italiana. Si sono formati nel 1991 a Bologna e hanno all’attivo sei discho. Scioltosi nel 2002 e riunitosi nel 2008 in seguito alla richiesta del il Museo del cinema di Torino di sonorizzare il film La caduta di casa Usher di Jean Epstein più volte, in seguito, portato anche in tour.