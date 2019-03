Un’inedita rilettura del capolavoro di Alessandro Manzoni, che intreccia potere e oppressione, bene e male, carne e anima, desiderio e fede. In prima nazionale al Teatro Era di Pontedera (9-10 marzo) e poi al Teatro della Pergola di Firenze (12 -17 marzo), debutta 'I Promessi sposi alla prova' di Giovanni Testori con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni, regia di Andrée Ruth Shammah.

Una ricerca dei principii della scena e del mestiere dell’attore che erano veri allora, nel 1984, quando il testo fu messo in scena la prima volta da Shammah, con protagonista Franco Parenti, al Salone Pier Lombardo di Milano (oggi Teatro Franco Parenti), ma che sono veri e attuali anche e soprattutto ora. Sul palco ci sono anche Filippo Lai - iNuovi, Laura Pasetti, Nina Pons, Sebastiano Spada - iNuovi e Carlina Torta. La scena è di Gianmaurizio Fercioni, le luci sono di Camilla Piccioni, le musiche di Michele Tadini e Paolo Ciarchi. Una produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro della Toscana, con il sostegno dell’Associazione Giovanni Testori.

Un’azione teatrale in due giornate in cui una compagnia di giovani attori, chiamati a rappresentare 'I Promessi sposi', dialogano sulle sue possibili interpretazioni sotto la guida di un maestro. Giovanni Testori rilegge Alessandro Manzoni affrontando temi come la necessità della presenza di una guida nella vita e la scoperta del talento. Per Testori, infatti, nel capolavoro manzoniano "è il popolo, l’uomo, a incarnare la storia", riconoscendola come un dono da portare a compimento.