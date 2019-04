Iacopo Melio al Teatro Odeon di Ponsacco

“Vivo con le ruote per terra ma faccio salti altissimi!”. È con queste parole che si presenta Iacopo Melio. Classe ’92, Iacopo è un ragazzo toscano conosciuto per il suo impegno in favore dei diritti umani e civili. Fondatore nel 2015 della Onlus #vorreiprendereiltreno, Iacopo è oggi un punto di riferimento nazionale per la disabilità.

Giornalista ed esperto di comunicazione, lavora per alcune testate giornalistiche e scrive libri, l’ultimo dei quali si intitola 'Faccio salti altissimi'.

Di recente è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sabato 6 aprile 2019 alle ore 10.00 al Teatro Odeon di Ponsacco Iacopo Melio racconterà la sua storia e la sua esperienza di attivista per i diritti civili.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, le associazioni e gli studenti del territorio.