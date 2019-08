'Ico e i casi umani' chiudono la rassegna 'Musica a mollo' del Bagno degli Americani

Non si poteva che chiudere con un gruppo locale di talento e qualità la rassegna musicale del Bagno degli Americani, “Musica a mollo”, diretta da Riccardo Pratesi.



Ico e i Casi Umani, condotti dal cantautore pisano Ico Gattai, delizieranno il pubblico del Bam con il loro nuovo album di inediti, “Terriccio Universale”, uscito per Aloch Dischi / Surfin’ki Records.



Appuntamento a giovedì 29 agosto alle 21.30.



Ico e i Casi Umani si definiscono autori di canzoni brevi, distorte e sentimentali. Sono una band con serie intenzioni demenziali, suonano rock eclettico e svarionato, con sentori di cantautorato punk, elettronica minimale, pop italiano floreale, teatro-canzone e altro ancora.

Uno spettacolo terra-terra e un concerto cosmico, uniti in un unico show.

“Terriccio Universale" contiene tredici pezzi di rock verace fatto in casa, canzoni spassose e un po' angosciate, strofe serie e ritornelli demenziali, ritmi ossessionati e sentimenti eclettici.

Il primo singolo estratto è “Je vais chanter en français”.



Bar e ristorante del Bagno degli Americani sono, come sempre, a disposizione del pubblico.