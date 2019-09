If Kids: area gioco 'La curiosità come regola'

Forte del successo della passata edizione, torna l’area IF KIDS. Dall’11 al 13 ottobre, in occasione di Internet Festival 2019, i bambini e bambine (0-6 anni) e le loro famiglie potranno sperimentare l’area gioco esperienziale “La curiosità come regola”, uno spazio dove giocare e crescere insieme.

Parola chiave della nuova edizione di Internet Festival è #leregoledelgioco. Tra tutte, abbiamo scelto la curiosità come regola madre: la curiosità muove il mondo, è all’origine di qualsiasi innovazione ed è il motore dell’apprendimento. Nella curiosità c’è la voglia di conoscere le regole che fanno che le cose siano come sono, ed è anche la base per inventarne di nuove che possano aprire nuovi orizzonti mai immaginati. La curiosità è innata nei bambini, ed è la base per il gioco, la creatività e l’innovazione. Qui la regola principale è rispettare la loro curiosità e creatività, creando semplicemente gli ambienti e contesti dove i bambini possano dare il meglio di sé. Il segreto dei grandi innovatori come Leonardo, Einstein, Jobs, è sempre lo stesso: il modo in cui la mente sa danzare da un argomento all’altro, accompagnato dall’attitudine all’esplorazione e alla condivisione della conoscenza. La curiosità porterà i bambini che usufruiranno dello spazio esperienziale a giocare con concetti del mondo digitale, partendo dal labirinto di Pac-Man.

Aperto da venerdì 11 a domenica 13 ottobre presso il Centro Congressi Le Benedettine in Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Pisa. Attività gratuita (accesso libero).

Un progetto ideato da AEDEKA in collaborazione con Las Gardenias (design e produzione creativa) e ARNERA cooperativa sociale (didattica e pedagogia).



Saranno presenti degli educatori che fungeranno da guide e da osservatori, permettendo ai bambini di sperimentare ed esplorare liberamente. Quest’attività non prevede l'uso di dispositivi tecnologici. Tutti i giochi sono stati elaborati con materiali adatti ai bambini.