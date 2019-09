Il 2020 di Molina mon amour

Domenica 6 ottobre, alle 18, avrà luogo sulla via dei Molini la conferenza stampa attraverso cui l’associazione Molina mon amour presenta al pubblico la stagione 2020.

Dopo la chiacchierata in cui verranno illustrate le conferme e le novità dei prossimi mesi, tutti al Magazzino di Antonio, in piazza Martiri della Romagna, per una serata all’insegna del jazz a cura del gruppo Sinfonia Jazz Ensemble, gruppo che mette insieme i professionisti della scuola di musica Sinfonia di Lucca. A seguire, buffet.

Il contributo all’associazione è di 10 euro. Per info e prenotazioni: 3791913131. Alessandro Rizzardi, sassofonista, membro della Bargajazz Orchestra e direttore artistico del Bargajazz Festival.

Francesco Massagli, pianista jazz e insegnante, ha collaborato, tra gli altri, con Carlo Monni e Paolo Ruffini. Lorenzo Gagna al basso, fresco di esame di ammissione a pieni voti con assegnazione di una borsa di studio alla Scuola Siena Jazz. Raffaello Gisondi, alla chitarra, abile esecutore non professionista.

Michele Baroni, allievo della Scuola di musica Sinfonia alla batteria. Alice Ricciardi, brillante allieva della professoressa di canto jazz Federica Gennai alla scuola di musica Sinfonia di Lucca.