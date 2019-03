il campo santo al tramonto - visita guidata

Quando nacque il Grand Tour in molti arrivavano a Pisa da tutta Europa, ma non venivano per la torre, arrivavano per ammirare il ciclo degli affreschi del Campo Santo di Pisa. Lo sapete perché si chiama così il nostro cimitero monumentale? Eh, non ve lo scriviamo, ma ve lo racconteremo. Passeggeremo tra antichi sarcofagi romani e affreschi come il Trionfo della Morte, di Buffalmacco.

Info

Durata: 1 ora e mezzo

Dove: ingresso Campo Santo

Quando*: 30 luglio ore 20.30.

Quanto: € 12,00; € 10,00 soci e studenti universitari (include ingresso in Campo Santo e visita guidata)

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com.

Gallery