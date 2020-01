Per la ricorrenza del Giorno della Memoria, il Cinema Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione, 16) propone lo spettacolo 'Il Cartografo - Varsavia 1:400000' del drammaturgo spagnolo Juan Mayorga, domenica 26 gennaio alle ore 18 aperto a tutti e lunedì 27 gennaio solo per le scuole.

In questo spettacolo in bianco e nero, alcuni dettagli rossi collegano il terribile passato di una bambina nel ghetto di Varsavia, al presente di una donna tormentata dalla sua tragedia personale

Varsavia, il presente s’intreccia con il passato. La scena spoglia accoglie una donna che cerca qualcosa, qualcuno. La donna del presente comincia una ricerca, all’inizio indefinita, ma che ad ogni passo e a ogni incontro si delinea sempre più. In scena si susseguono due coppie, una del passato e una del presente che cominciano a parlarsi. Nella Varsavia della seconda guerra mondiale un nonno e una nipote del ghetto ebraico trovano la loro personale via di fuga dall’orrore. La donna del presente riesce a ridisegnare i contorni della storia di un popolo e della storia individuale di una bambina che, addestrata dal nonno, comincerà a disegnare carte di questo mondo in sfacelo e in cui troverà una via d’uscita dal non-senso del male. Nel momento in cui la donna riesce a ricostruire il passato, ritrova anche quello che ha perso lei e lo ritrova come spazio di ricordo dentro di sé.

Lo spettacolo è tratto dal testo del drammaturgo Juan Mayorga, tradotto da Enrico Di Pastena, realizzato collettivamente da Valentina Bischi, Giovanni Campolo, Daniela Scarpari, Tazio Torrini e Alessio Trillini.

➢Biglietti:

Intero - 15 €

Convenzionato - 13 €

Ridotto - 10 €

➢ Info & Prenotazioni:

Tel: +39 392 3233535

Email: teatronuovopisa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/teatronuovopisa/