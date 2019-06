Il Crdu ricorda Tiziano Manetti con il campionato nazionale di tiro a volo per dipendenti universitari

I prossimi 21 e 22 giugno il Centro Ricreativo dell’Università di Dipendenti Universitari Pisa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari organizza a Pisa la XXXIX° TROFEO NAZIONALE DI TIRO A VOLO – XII° CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO A VOLO riservato ai Dipendenti delle Università Italiane, con la partecipazione di 14 circoli di altrettanti Atenei per un totale di oltre 80 concorrenti che si sfideranno presso il campo di Tiro a Volo di via di Campaldo a Pisa nella specialità Fossa Olimpica 125 Piattelli.

Nella mattinata di Sabato 22 si sfideranno i primi tre circoli classificati nella manifestazione del primo giorno per contendersi il Memorial Tiziano Manetti compianto collega dell’Università di Pisa, già Vicepresidente del C.R.D.U. e appassionato tiratore, rimasto nel cuore di tutti gli amici e colleghi.