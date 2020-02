'Uno studio in giallo' di Paola Alberti

Sabato 8 febbraio, alle ore 18:00, nella libreria Roma, in via della Misericordia 18, a Pontedera, il filosofo e docente universitario Maurizio Alfonso Iacono presenta il saggio di Paola Alberti Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano (edizioni ETS).

Il volume della scrittrice che vive da anni a Pisa e che sarà presente all'incontro, è un utile strumento per comprendere il ruolo del poliziesco nella letteratura e nella società italiana e propone una storia del giallo, anche attraverso l'analisi dei testi di alcuni scrittori come Carlo Emilio Gadda, Marcello Fois, Antonio Tabucchi e Massimo Carlotto. Non manca un intero capitolo dedicato ad Agatha Christie, la regina del giallo classico, e il riferimento a numerosi autori italiani contemporanei.

Letture a cura dell'attore della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it) Carlo Emilio Michelassi.

Gallery