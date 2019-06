Il gdpr, da obbligo a opportunità

Come battere i concorrenti gestendo al meglio dati personali e procedure?

Le nuove normative sul trattamento dei dati personali (GDPR) se sfruttate nel modo corretto possono trasformarsi in un’ottima leva di marketing a supporto dell’immagine aziendale e delle vendite.

Un approccio innovativo e integrato, capace di tenere conto degli aspetti legali, degli strumenti informatici e delle tecniche di marketing e comunicazione può aiutare le imprese a far crescere business ed immagine, a recuperare vecchi clienti e a ingaggiarne di nuovi.

BGT DataConsulting, Mind4U, RGR Comunicazione marketing e AS Project sono quattro eccellenze nella consulenza giuridica, internet, di comunicazione e di gestione dei rapporti con i clienti (CRM) che hanno unito le loro competenze per svelare le opportunità nascoste nei nuovi scenari ed aiutare le imprese a trasformare i costi in investimenti e gli investimenti in ricavi.

L'evento si terrà mercoledì 27 giugno, dalle 16.30 alle 19.00, nella splendida cornice del Casale le Torri, Via Galleta 4, Ponsacco (PI).

Al termine, i relatori saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande nel corso di un piccolo aperitivo.



Programma:

16.30 – 17.00 Registrazione

17.00 – 17.30 "GDPR: come devono cambiare la gestione dei dati e l'organizzazione aziendale" (Avv. Andrea Banchelli, BGT DataConsulting)

17.30 - 18.00 "L’impatto del GDPR sulla presenza web dell’impresa" (Daniele Pieraccioni, Mind4U)

18.00 – 18.30 "Comunicare con successo ai tempi del GDPR"

(dott. Leonardo Ristori - RGR Comunicazione Marketing)

18.30 – 19.00 "Il CRM, un’arma segreta per la tua impresa"

(dott. Leonardo Pagni, AS Project)