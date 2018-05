'Il giardino degli antichi sapori': il programma

'Il giardino degli antichi sapori' è l'iniziativa di Cna che porterà grandi e piccini alla scoperta delle tradizioni di Pisa, fra storia e degustazioni. Sono previste numerose attività, dal 25 al 27 maggio, al Giardino Scotto. Si va dalla mostra-mercato, con gli espositori delle aziende enogastronimche, fino ai laboratori per bambini. E poi cucina, spettacoli e musica.

Il programma

Venerdì 25 maggio 2018

16.00 Inaugurazione

16.00-20.00 mostra mercato enogastronomica/artistico-tradizionale

16.00-19.00 laboratori con i bambini

17.00-18.00 cooking show con lo chef stellato Luciano Zazzeri

Sabato 26 maggio 2018

10.00-20.00 mostra mercato enogastronomica/artistico-tradizionale

10.00-13.00 laboratori con i bambini

11.00-13.00 Paolo Ciolli, chef scrittore, presentazione libro 'Pisa fa gustare' e show cooking

16.00-19.00 laboratori con i bambini

16.30-18.00 laboratori di cucina con Cristina Pistolesi

- Cuciniamo insieme: lezione di cucina dove gli spettatori saranno protagonisti, elaborando con la chef Cristina Pitolesi una ricetta medievale

18.00-19.00 Battaglia Mazzascudo

19.00 Aperitivo in Musica con l’Associazione cuochi pisani accompagnato dalle voci del

Ensemble Pisa Early Music

Domenica 27 maggio 2018

10.00-20.00 mostra mercato enogastronomica/artistico-tradizionale

10.00-13.00 laboratori per bambini

11.00-13.00 cooking show Paolo Ciolli – presentazione libro 'Pisa da gustare'

16.00-19.00 laboratori per bambini

16.00 -17.00 Show cooking con la chef Elisa Masoni con 'Canederli alla Toscana'

17.00-18.00 Balestrieri

19.00 Aperitivo in Musica con l’Associazione cuochi pisani accompagnato dalle voci del Ensemble Pisa Early Music

Le attività

Rievocazioni storiche

L'epoca medievale sarà rappresentata anche attraverso una serie di manifestazioni di rievocazione storica:

a. Guardie all'entrata del Giardino che accolgono i visitatori;

b. Benedizione delle Bandiere;

c. Guerra con le spade;

d. Battaglia con il Mazzascudo;

e. Scuole di sbandieratori e tamburini.

Laboratori per i bambini (Associazione Culturale CoolTouralMente)

a) Viaggio attraverso le spezie (5-12 anni)

Laboratorio finalizzato, attraverso un’esperienza multisensoriale, alla conoscenza delle erbe aromatiche e delle spezie in medicina, cosmesi ed in cucina. I partecipanti potranno dipingere utilizzando le spezie precedentemente conosciute riuscendo così ad apprezzare il loro colore, il profumo intenso e la loro consistenza.

b) I piccoli arcieri (5-12 anni)

L’arco è una delle armi più semplici e antiche che l’uomo abbia costruito e utilizzato e nell’immaginario collettivo sono gli arcieri medievali ad essere sicuramente collegati alle grandiose battaglie. Fortunatamente i tempi sono cambiati ma l’arco e le frecce rimangono un gioco affascinante e facile da costruire. Basta una canna di bambù e dello spago e tutti possiamo difendere Pisa dagli attacchi dei nemici! Al termine una gara di tiro con l’arco. I bambini potranno portare a casa i loro lavori.

c) Costruiamo il castello (5-10 anni)

A cosa serviva il giardino Scotto? Cosa sono questi torrioni che lo circondano? Si scoprirà come erano costruite le fortezze nel medioevo, a cosa servivano e si costruirà un modellino 3d di un castello, con merli, ponti levatoi, torrioni di guardia. I bambini, al termine del lavoro, potranno portare a casa i loro lavori.

d) Pisa e i suoi simboli (5-12 anni)

Lo stemma di Pisa, nei primi anni del XIII secolo, conteneva l'immagine di un'aquila nera col volo abbassato, in campo d'oro, oggi simbolo della Provincia, sostituita poi dalla famosa “Croce”. Si scoprirà quale era l’origine di questi simboli e a cosa servivano gli stemmi come questo nel Medioevo. Tramite alcuni pannelli verranno illustrate le origini di questo stemma che campeggia tutt’oggi in ogni angolo della città. I partecipanti potranno, dopo la spiegazione, realizzare piccoli calchi in gesso della croce pisana e dell’aquila da poter usare come pendagli.

Quando ci sono i laboratori:

Venerdì 25 maggio

16.00 - 19.00 Costruiamo il castello e I piccoli arcieri

Sabato 26 maggio

10.00 - 13.00 Viaggio attraverso le spezie e Costruiamo il castello

Sabato 26 maggio

16.00 - 19.00 I piccoli arcieri e Pisa e i suoi simboli

Domenica 27

10.00 - 13.00 Pisa e i suoi simboli

Domenica 27

16.00 - 19.00 Viaggio attraverso le spezie e Costruiamo il castello

Ciascun laboratorio ha la durata di 1h e 30min. I laboratori sono adatti a bambini tra i 5 e i 12 anni. Il costo è di 5 euro a laboratorio, per chi ne prenotasse più di uno sono previsti alcuni pacchetti: 2 laboratori 9 euro; 3 laboratori 13 euro e 4 laboratori 17 euro.