'I medievista come public historian'

Il “Seminario di Public History” (in collaborazione con l’AIPH e la Domus Mazziniana) e il Seminario “Ragionamenti sull’Europa Mediterranea” organizzano per giovedì 21 marzo, ore 15-18, in Gipsoteca (piazza S. Paolo all’Orto 20, Pisa) l’incontro su “il Medievista come Public Historian”.

L’evento è aperto al pubblico, vale per la didattica dei dottorandi di Storia dell’Ateneo di Pisa e per la formazione degli insegnanti.