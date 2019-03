Blogging Breakfast a San Miniato

Il ritratto nella fotografia di viaggio e non solo è il tema del “Blogging Breakfast”, l’incontro mensile di approfondimento ideato da Silvia Ceriegi arrivato con successo e sempre maggiore partecipazione alla sua quattordicesima edizione.

Ospite del nuovo appuntamento dedicato ai blogger – in programma sabato 9 marzo alle 9,00 negli spazi di “Essenza: Sapori, Fragranze e Cultura” in uno dei locali della riqualificata Piazza del Popolo di San Miniato – Roberta Vagliani, fotografa mantovana ed appassionata viaggiatrice, specializzata proprio in ritratti. Roberta arriverà in Toscana con alcune delle sue foto scattate durante alcuni dei viaggi che ama raccontare nel blog DreamLoveTravels.

Nel pomeriggio ci sarà un piccolo laboratorio fotografico: Roberta Vagliani resterà a disposizione dei blogger per aiutarli nel realizzare lo scatto perfetto, girando alla scoperta del borgo di San Miniato insieme ad Ilaria Duranti, storico dell’arte e sanminiatese.

Pensato da Silvia Ceriegi, blogger, consulente web e ideatrice del portale Trippando, il Blogging Breakfast è ormai un appuntamento imperdibile per tutti quelli che vogliono saperne di più sui temi legati alla rete, un mondo in continua e veloce evoluzione e cambiamento. Ogni volta un nuovo ospite, ogni volta una nuova location, per scoprire sempre cose nuove ed imparare costantemente.

Chimico di formazione, blogger dal 2011, Silvia Ceriegi dal luglio 2017 è, a tempo pieno, una consulente per il web e organizza in Toscana di formazione a vari livelli. I prossimi appuntamenti sono i corsi ABC Blogging il 29 e 30 marzo e Blogging PRO il 10 e 11 maggio, al coworking Nest2Hub di Pisa.

Info 328.0161268 silviaceriegi@gmail.com oppure silvia@trippando.it o sulla pagina http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/