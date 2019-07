'Il successore': cena con delitto

Nonostante le temperature equatoriali i Delitti al Dente non si fermano e portano in tavola un nuovo caso targato David Giuntoli dal titolo: Il Successore.

"Benvenuti al sacro tempio della setta Arydaje. Prendete il vostro posto, sedetevi a gambe incrociate, rilassate le spalle, chiudete gli occhi e lasciate andare i vostri pensieri. Questa è la sera in cui il Grande Maestro Samaava proclamerà... il successore.

Non serbate rancore se la scelta del Maestro non ricadrà su di voi, perché nella nostra setta scorre solo amore e gratitudine... forse!".

Tra una portata e l’altra, metteremo in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica, ma attenzione perché è proprio tra gli attori che si cela il colpevole dell’efferato crimine! I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

Preontazione Obbligatoria; info@delittialdente.it; 3286019739.