'Freak family show': spettacolo teatrale

Una sgangherata famiglia di freaks pronta a tenervi compagnia venerdì 12 e domenica 14 aprile. L’ultimo spettacolo di questa mini-stagione d’assaggio sarà in scena venerdì 12 aprile alle 21 con replica domenica 14 aprile alle 17. Sul palco le traversie dei membri di un’irresistibile buffa famiglia tra risate, magia e sana follia.

Si conclude con lo spettacolo di teatro-circo Freak Family Show della Compagnia Antitesi Teatro Circo, questa mini stagione di spettacoli al RoRò che ha visto sul palcoscenico importanti compagnie e gruppi teatrali. Sempre con un occhio rivolto al territorio e alle tradizioni e uno ben aperto verso il mondo e il futuro, le Associazioni The Thing e Antitesi stanno già programmando i prossimi passi.

In questo periodo lo spazio ospita la manifestazione DisCanto Festival della canzone d’autore organizzata dall’Associazione Pentagramma, la cui finale è programmata per sabato 27 aprile. Domenica 5 maggio, in occasione dell’ultima giornata dell’Agrifiera - una delle fiere agricole più quotate del panorama espositivo nazionale del settore - l’Associazione Circo Tascabile di Firenze con i suoi insegnanti e allievi invaderà Pontasserchio per CircoScambio; il RoRò e la cittadina diventeranno per alcune ore un luogo di incontro all’insegna del divertimento e della collaborazione coinvolgendo tutti gli appassionati delle discipline circensi, i cittadini e i visitatori!

Ma intanto godiamoci il weekend con un salto nel passato e precisamente nell’attraente mondo del circo e del cabaret dei primi anni del ‘900. I folli membri di una sgangherata famiglia alterneranno acrobazie e gags alla loro vita bohémien. Fragilità, pregi ed emozionanti vicende personali si mescoleranno all’ironia e alla comicità in una trama con mille colpi di scena. Ritmo serrato e spettacolari numeri circensi in questo imperdibile show che andrà in scena sabato 13 aprile alle 21 con replica domenica 14 aprile alle 17.

Per la regia di Martina Favilla, in scena gli artisti circensi della Compagnia Antitesi: Claudia Bandecchi, Elisa Drago, Stefano Corrina, Andrea Vanni ed Elvira Todaro. Lo spettacolo è cooprodotto da Circo El Grito, compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali ed ha ottenuto l’importante patrocinio del Nuovo Comitato Il Nobel per i disabili Onlus - organizzazione non lucrativa di utilità sociale fondata da Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo - poiché affronta senza retorica, ma in modo divertente e poetico, temi delicati e ancora molto attuali quali la diversità e la disabilità. Un appuntamento dedicato ad un pubblico di tutte le età (consigliato a partire dai 6 anni).

