'Il tempo e' piu' importante del denaro': seminario

Gestire scientemente il proprio tempo è una necessità che impone scelte precise. Quante volte ti sei rimproverato di non avere tempo per te stesso? Quante volte hai preso un impegno ma in realtà nella tua testa era già un NO? Sai distinguere le cose importanti dalle cose urgenti? Vorresti aumentare la tua produttività riducendo le ore lavorate? Sai chi sono i Ladri di tempo e come si combattono?

Ecco, se almeno una volta ti sei posto queste domande, è il momento giusto per partecipare al Corso + tempo - stress, Seminario per imparare a gestire il tempo e a saper dire di No!

Dr. Piero Iafrate, manager aziendale, consulente in organizzazione aziendale e docente: questo corso consentirà di acquisire tutti gli strumenti necessari per costruire un'agenda di lavoro, evitando le perdite di tempo e aumentando la produttività. Un corso esperenziale in cui il discente potrà relazionarsi con i docenti e anche socializzare a cena. Qualcuno afferma che il tempo è denaro, io sono fermamente convinto che il nostro tempo valga più del denaro e che una volta sciupato non torna più.

Dr. Pier Luigi Avolio, psicologo, mental coach e scrittore: attraverso le tecniche di Decision Making e di Problem Solving insegneremo ai partecipanti come ridurre facilmente lo stress aumentando la propria autostima!

L'appuntamento è Venerdì 18 Ottobre, presso il Centrum Sete Sois Sete Luas Pontedera, dalle ore 19:00 alle ore 23:00, con Cena a Buffè inclusa nel prezzo (50 €)! Posti limitati.

Per informazioni e iscrizioni contatta i seguenti numeri: Dr. Iafrate 331 4822137 e-mail: iafrateconsulting@gmail.com; Dr. Avolio 349 8795348 e.mail : pierluigiavolio@wellnessinside.it.

