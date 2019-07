Illuminati dalla luna, la rassegna cinematografica al Bagno degli Americani per Luna50

Si chiama Luna50 l’iniziativa organizzata dal Comune e dall’Università di Pisa per celebrare il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio. Dal 4 al 20 luglio avranno luogo in città e sul litorale iniziative di vario genere: concerti, spettacoli, conferenze, tavole rotonde e osservazioni astronomiche.



Al Bagno degli Americani l’appuntamento con Luna50 è cinematografico. Dall’8 all’11 luglio ci sarà infatti la rassegna Illuminati dalla Luna, ma non solo. L'8 è in programma l'osservazione astronomica proposta dal Dipartimento di Fisica (UniPi) e dall'Associazione Cascinesi Astrofili. La serata di giovedì 11 sarà invece dedicata ai bambini: oltre alle attività della ludoteca scientifica, verrà proiettato un cartone animato, Mune. Il guardiano della Luna.



Ecco gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.



• lunedì 8

21:30 - Moon CCTV

di Matias Guerra, video e musica, prima esecuzione (30'). Presenta Sandra Lischi (UniPi)

22:00 - Osservazioni astronomiche aperte al pubblico a cura del Dipartimento di Fisica (UniPi) e Associazione Cascinesi Astrofili



• martedì 9

21:30 - Moon

di Duncan Jones. Presentano Fabio Gadducci (UniPi) e Fabio Canessa (critico cinematografico)



• mercoledì 10

21:30 - Moonwalkers

di Antoine Bardou-Jacquet. Introduce Alfonso Maurizio Iacono (UniPi)



• giovedì 11

18:30 - Ludoteca scientifica sulla spiaggia (ingresso gratuito)

21:30 - Mune. Il guardiano della Luna

di Benoit Philippon.





Luna50, ideata da Sergio Giudici del dipartimento di Fisica, è organizzata dal Comune e dall’Università di Pisa, in collaborazione con Agenzia Formativa Aforisma, Agenzia Maieutica Letteraria, Associazione Cascinese Astrofili, Associazione Culturale Ondavideo, Associazione Fanny Mendelssohn, Centro Cagianelli per il 900, Cine-club Arsenale, Cooperativa Sociale Il Simbolo, EMPisa Star Wars Fan club, Lisciani Libri, Mura di Pisa, Officine Garibaldi, Pisa Early Music, Shop Collego.

