Impariamo a fare le pastafrolle

Con Federica Convalle di "Once upon a pie" conosciamo la Pastafrolla e i suoi segreti per trasformarla in frolla montata e sablé e preparare così deliziosi pasticcini da tè che potrete portare a casa vostra dalle costre famiglie. Non occorre portare niente, pensiamo a tutto noi!

Possono partecipare anche un genitore con un bambino. E' rischiesta la prenotazione al 338 3129540.

