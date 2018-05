'Impariamo le manovre' alla Città del Sole

Sabato 26 maggio, presso il negozio Città del Sole, gli istruttori American Heart Association dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, coordinati dalla dottoressa Alda Mazzei, saranno a disposizione dalle 16 alle 19 per insegnare gratuitamente le manovre salvavita pediatriche.

L’iniziativa nasce con lo scopo di diffondere la cultura del primo intervento da parte di chi si occupa dei bambini. L’inalazione di un corpo estraneo infatti è un problema relativamente frequente e rappresenta una emergenza che se non riconosciuta rapidamente e non affrontata in modo corretto può portare a conseguenze anche fatali.

Pertanto è fondamentale un’adeguata prevenzione ed è necessario che tutti coloro che vivono a stretto contatto con i bambini siano informati sul possibile rischio di inalazione di corpi estranei e di come intervenire in caso di necessità.

Il Centro di Simulazione Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ha come mission l’educazione, la formazione e l’addestramento degli operatori sanitari allo scopo di migliorare la qualità delle cure, ridurre gli errori medici ed elevare gli standard di sicurezza.