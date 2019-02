In bici a Marina di Pisa

Domenica 17 febbraio Fiab Pisa pedalerà fino a Marina di Pisa per una colazione al mare con ritorno all'ora di pranzo. Il ritrovo è alle 9.15 in largo Uliano Martini (piazza Sant’Antonio), la partenza alle 9:30.

Il tragitto in bici è di circa 30 Km tra andata e ritorno. L'arrivo a Marina di Pisa è previsto per le 10.45 e la ripartenza per Pisa dopo la sosta al bar sarà verso le 11:30.

La biciclettata è riservata ai soci FIAB ma sarà possibile associarsi o rinnovare l’adesione prima della partenza. Per ulteriori informazioni si possono contattare Alessandro, 3282751552 o Marina, 3405307603.