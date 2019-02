In bici al lago delle Cerbaie

Il lago delle Cerbaie nei dintorni di Bientina sarà la meta della prossima gita treno+bici di Fiab Pisa programmata per domenica 24 febbraio. Il ritrovo è alle 8.30 in piazza della stazione a Pisa, muniti di supplemento bici e biglietto Pisa-Pontedera per il treno delle 8.54. Da Pontedera partirà la biciclettata per Bientina, dove è prevista una breve sosta.

L’arrivo al lago è per le 12. Il percorso è lungo circa 24 km fra piste ciclabili, strade vicinali a basso traffico e sterrati con qualche salita lungo il lago. Per il pranzo è possibile fermarsi al ristorante "Margherita's", in località “Quattro strade", al costo di 15 euro. Nel primo pomeriggio rientro a Pontedera, in tempo per prendere un treno per Pisa prima delle 17.

L'iscrizione alla gita è riservata ai soci Fiab ma sarà possibile iscriversi (o rinnovare l'adesione) a FIAB Pisa prima della partenza. Si raccomanda ai partecipanti l'uso di una bicicletta in buone condizioni, possibilmente provvista di cambio, e per ragioni organizzative si chiede di iscriversi alla gita inviando un messaggio all'indirizzo fiab@fiabpisa.it entro il 22 febbraio e segnalando se si intende pranzare al ristorante

Tutte le informazioni sulla gita sono nel volantino all’indirizzo http://www.fiabpisa.it/volantini/LagoDelleCerbaie2019.pdf. Per info: Salvatore (392 688 6384) o Gregorio (340 530 7603).