In bici al museo della città di Livorno

Domenica 10 febbraio il Museo della città di Livorno sarà la meta della gita in bici di Fiab Pisa saltata la settimana precedente per maltempo.

Il museo, inaugurato lo scorso aprile all’interno dell’antico edificio dei Bottini dell’olio nel quartiere della Venezia, racconta l’evoluzione storica e culturale di Livorno. Il costo dell’ingresso e della visita guidata, che inizierà alle 11.30, è di 8 euro.

Il ritrovo a Pisa è in largo Uliano Martini (ex stazione Cpt) alle 8.45 e la partenza alle 9. Il percorso è lungo circa 27 km e si svolge lungo la costa. Alle 13 sarà possibile pranzare presso il self service della stazione marittima di Livorno per 12 euro (necessario prenotarsi entro venerdì 8 febbraio).

Il rientro a Pisa sarà in treno verso le 16. La partecipazione è riservata ai soci Fiab; sarà possibile iscriversi o rinnovare l’adesione a Fiab Pisa prima della partenza. Per contatti: Rosanna, 349 5436802, Marina, 340 5307603, Alessandro, 328 2751552.