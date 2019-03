In bici all'oasi di Massaciuccoli

Il lago di Massaciuccoli e una visita guidata all'Oasi Lipu sono la meta della pedalata della Fiab di Pisa in programma domenica 10 marzo.

Il percorso in bici, di circa 50 Km, quasi completamente pianeggiante e adatto a tutti, si svolge per lo più su strade a basso traffico con qualche tratto sterrato.

Il ritrovo è per le 9.00 in piazza dell'Arcivescovado con partenza alle 9.15 così da raggiungere l'Oasi in tempo per la visita delle 11.30. La visita guidata ha un costo di 4€, il pranzo è al sacco.

Il rientro a Pisa è previsto per le 16.30. La gita è riservata ai soci Fiab ed è possibile iscriversi a Fiab prima della partenza. Per ragioni organizzative è richiesta una prenotazione entro venerdì 8 marzo, contattando Silvia, silvia@fiabpisa.it o 347 4191017, o Gianni, gianni@fiabpisa.it o 348 8283103.