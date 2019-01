In bici per il Giorno della Memoria

Nella ricorrenza del Giorno della memoria 2019, domenica 27 gennaio Fiab e la Comunità Ebraica di Pisa propongono una biciclettata con visita guidata ai luoghi della memoria cittadini.

Il ritrovo è alle 9.00 davanti alla Sinagoga di Pisa, in via Palestro, il percorso in bici, di circa 15 km, toccherà il cimitero ebraico e il cippo posto in San Rossore, dove il 5 settembre del 1938 vennero firmate le leggi razziali. Il rientro a Pisa è previsto per l'ora di pranzo.

La partecipazione è aperta a tutti. Ai non soci è richiesta la stipula di un'assicurazione giornaliera del costo di 2€ euro (rimborsabili in caso di tesseramento).

Per velocizzare le operazioni di registrazione, ai partecipanti è richiesto di compilare il modulo apposito sul sito web http://www.fiabpisa.it/gdm2019.htm. Per info: Silvia, silvia@fiabpisa.it e 347 4191017 o Carlo, carlo@fiabpisa.it o 377 1345039.