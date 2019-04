In cammino da Marina alle tre buche

Piedi in Cammino APS organizza una passeggiata immersi nella natura incontaminata, territori plasmati dall’uomo e antichi monumenti che ci faranno riscoprire la bellezza e la ricchezza della pianura del litorale pisano.

Partendo dal Parco di Tombolo, nella porzione che si estende alle spalle del paese di Marina, usciremo in breve tempo dalla zona boscosa per continuare in ampi spazi pianeggianti che si aprono a panorami spettacolari.

Rievocando l'antico rapporto tra il nostro territorio e l’acqua, passeremo accanto alle Tre Buche, monumento realizzato dal cardinale Cosimo Corsi nel 1863 in ricordo dell’opera idraulica seicentesca con cui il Granduca di Toscana Ferdinando de’ Medici fece deviare il la foce del fiume Arno.

Da qui il rientro sulle strade bianche che attraversano i campi di San Piero, fino ad inoltrarci nel Parco di Tombolo. Info: www.piediincammino.it - 3396836352.