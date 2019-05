Da Pisa a Lucca attraverso il Monte Pisano

Piedi in Cammino APS propone un itinerario escursionistico di due giorni che parte da Pisa alla volta di Lucca. Il percorso è stato studiato per offrire ai pellegrini che giungono a Pisa la possibilità di mettersi in cammino direttamente dalla nostra città fino a raggiungere la Via Francigena a Lucca. Una proposta che tocca luoghi e monumenti unici per un cammino del tutto inedito.

1ª Tappa: da Pisa a Caprona , sabato 1 giugno 2019 alle ore 14:00. Partenza: Pisa (Stazione Ferroviaria). 2ª Tappa: da Caprona a Lucca, domenica 2 giugno 2019: ore 8:00. Partenza: Caprona , Pieve di Santa Giulia

Info: Michele Colombini cell. 347 5870026 www.piediincammino.it.