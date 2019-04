San Giuliano Terme: inaugurata l'Agrifiera 2019

E' iniziata oggi, 24 aprile, la 111esima edizione dell'Agrifiera. Il Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio, San Giuliano Terme, si prepara a ospitare anche quest’anno la tradizionale kermesse locale dedicata ad agricoltura, scienza, ambiente e territorio. Dopo il corteo storico e gli interventi delle autorità, Agrifiera 2019 è iniziata con un incontro dedicato a Tiziano Terzani, giornalista e uomo di pace. Promosso dall’Anpi e dal Comune di San Giuliano Terme, l’incontro è terminato con la proiezione della sua ultima intervista, 'Anam, il senzanome', del regista Mario Zanot. La manifestazione, che ogni anno ospita oltre 100mila visitatori e avrà luogo tutti i giorni fino al 5 maggio 2019, è promossa dal Comune di San Giuliano Terme e da GeSTe, con l’organizzazione tecnica di Alterego Fiere.

Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme: "E' sempre una grande emozione parlare e scrivere di Agrifiera. La centoundicesima edizione di quest’anno vede come protagonista il Monte Pisano, che, oggi più che mai, ha bisogno di cura, attenzioni e rispetto. E quale spazio migliore di Agrifiera per realizzare questo obiettivo? I cittadini del territorio, i turisti e i visitatori anche da fuori potranno entrare in contatto con le bellezze della nostra terra, tra prodotti, paesaggi e persone che in Agrifiera trovano lo spazio per incontrarsi. Agrifiera è quel luogo dove la lentezza incontra la qualità, dove il commercio va a braccetto col turismo lento ed emozionale. Agrifiera, insomma, rappresenta al meglio l’identità del nostro territorio. Agricoltura, economia del territorio, alimentazione, sviluppo sostenibile, ma anche divertimento e cultura. Ringrazio per il grande lavoro l’amministrazione, gli uffici comunali, la società in-house del Comune GeSTe e i volontari, che come ogni anno forniscono un apporto fondamentale per la riuscita dell’evento. Vi invito, come sempre, a consultare il programma, ma soprattutto a godere di un evento che cresce di anno in anno. Buona centoundicesima edizione di Agrifiera a tutti".