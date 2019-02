Inaugurazione nuovo negozio Beapple

Beapple, punto di riferimento nel cuore di Pisa per la vendita e l’assistenza di iPhone, iPad, Mac, Smartphone, Tablet e PC di tutte le marche, ha deciso di ingrandirsi. Aprirà infatti un nuovo store in via Oberdan, con inaugurazione fissata per il 23 febbraio alle ore 16.

Rivendita di prodotti personalizzati, con particolare attenzione per le cover, per le quali si potrà richiedere una stampa personalizzata con una propria fantasia o cercare collezioni speciali appositamente create da artisti.