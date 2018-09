Inaugurazione delle Officine Cavane

Le Officine Cavane nascono immaginando di creare in uno spazio nuovo e aperto un nuovo modello di accoglienza, fondato sull'inclusione sociale e la multiculturalità che ad oggi ha iniziato ad ospitare un laboratorio teatrale, un percorso di social media storytelling e un progetto di volontariato internazionale Erasmus Plus, tutto incluso nello stesso spazio in cui vivono i richiedenti asilo.

L'inaugurazione sarà domenica 16 settembre. Saranno numerose le performances per tutto l'arco della giornata, che conteranno anche il concerto di world music del musicista francese Sandro Joyeux.

E ancora la performance musicale di Quartiere Tamburi e la presentazione del grande murale dell'artista Sara Panicci che guidando nell'operazione i richiedenti asilo delle Officine ha creato un omaggio artistico che è una fusione tra gli elementi decorativi delle antiche case degli Etruschi e la casa di un capo tribù del Burkina Faso.

Programma

- 9.30-12: Torneo di calcetto

- 10-13: Laboratori artistici per bambini

- 12-13.30: Presentazione ufficiale del progetto e tavolo istituzionale per l’intercultura con la partecipazione dei Sindaci del Comprensorio del cuoio e l'Assessore alla Presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli.

- 13.30: Pranzo sociale a cura de La Pietra d’Angolo.

15-20:Performance e musica con Sandro Joyeux e Quartiere Tamburi

- 17.30: Prima nazionale dello spettacolo 'Tutti al matrimonio' - Tra i binari

Per il pranzo è raccomandata la prenotazione: cooplapietradangolo@gmail.com; 3666602791.



