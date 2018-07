Inaugurazione sede Inter Club Pisa Boccadarno e incontro con Gigi Simoni

Sabato 14 luglio si terrà presso il Centro Ippico Boccadarno in via Scoglio della Meloria a Marina di Pisa l'inaugurazione della nuova e ampia sede dell'Inter Club Pisa Boccadarno. E il pomeriggio a forti tinte nerazzurre ci regalerà la visita del mister ex Inter e Pisa Gigi Simoni che alle ore 18.30 presenterà due libri 'Simoni si nasce, tre vite per il calcio' e 'Rivincite'.

Gigi Simoni, indimenticabile allenatore dell'Inter di Ronaldo e vincitore della Coppa Uefa 1998 al Parco dei Principi di Parigi (3-0 alla Lazio), è stato allenatore per due volte (con due storiche promozioni in Serie A) del Pisa di Romeo Anconetani. Saranno presenti anche gli autori di 'Simoni si Nasce' edito da Goalbook la biografia di 62 anni di calcio vissuti da Gigi Simoni: Luca Carmignani, Luca Tronchetti e Rudi Ghedini. Rudi Ghedini è anche autore del libro 'Rivincite', un libro molto bello che parla dello Sport, indissolubilmente legato alla politica.

Al termine della presentazione del libro alle ore 19 Gigi Simoni sarà a disposizione per domande, foto e autografi. Alle ore 19.30 il via all'Aperitivo. Dalle ore 20 la cena a buffet al prezzo di 20 euro a testa (per i bambini sotto i 10 anni il prezzo è di 10 euro). Alle ore 22 l'estrazione della lotteria con fantastici premi. La serata si chiuderà con la musica dj set e divertimento per tutti. L'evento sarà l'occasione per lanciare il tesseramento 2018-19 dell'Inter Club giunto al suo 110 anniversario.

A disposizione ampio spazio verde, area giochi bambini, tavolo Ping Pong, campo da calcetto per bambini, area camper, Wi-Fi, bar, wc, ampio parcheggio gratuito e spazio per animali.

Per info sulla cena chiamare Davide 3460440757