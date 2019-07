InCantinaJazz Tour alla Fattoria Uccelliera

Prima tappa dell'inCantinaJazz Tour 2019, sabato 13 luglio 2019, alla Fattoria Uccelliera di Fauglia (l'ingresso per lo spettacolo, però, è in via Roncione 9, lungo la strada Cucigliana-Lorenzana, nel comune di Crespina Lorenzana). L'appuntamento è per le ore 19:00, quando gli spettatori saranno accolti dal calice di benvenuto, dove troveranno il rinomato Brut dell'Uccelliera e una mise en bouche. Dalle 19 alle 20 ci saranno visite guidate della Cantina e delle pertinenze.

Alle 20 inizia CantinaJazz e saliranno sul palco i componenti dell'Emiliano Loconsolo quintet, per l'occasione composto da: Andrea Garibaldi (piano), Fabio Di Tanno (c.basso), Marco Simoncini (batteria), Emiliano Loconsolo (voce e direzione artistica) e, come solista ospite speciale, Renzo Telloli (sax). Il primo momento della serata è dedicato alla degustazione musicale del Ginepraia bianco (delicato e fragrante blend di pinot bianco con un poco di viognier), che accompagnerà un antipasto di crostini con ricotta alle erbette e cucchiaio di piattella pisana all'olio EVO della Fattoria Uccelliera.

Nel secondo momento è di scena il terzultimo nato in casa Uccelliera, l'intenso Isola 2018 (viognier in purezza, dalla struttura sorprendente per un bianco), mentre nel piatto ci sarà un riso alle verdure di stagione. Il terzo e ultimo momento gustativo è dominato dal tradizionale e avvolgente Poggio alla Pietra 2014 (morbidissimo blend di sangiovese, cabernet e alicante, vinificato secondo il "Governo all'Uso Toscano"). Un vino che rappresenta un'autentica espressione del territorio, da gustare insieme a altre eccellenze territoriali, quali i salumi della Macelleria Balestri e i formaggi della Famiglia Busti accompagnati dalla gelatina di vino della Fattoria Uccelliera.

Al termine di questo ricchissimo percorso eno-gustativo, l'arrivederci al pubblico verrà porto dalla Fattoria Uccelliera che presenta un gelato alla vaniglia decorato con l'Amordamaro (lo storico amaro dell'azienda) e un cantuccino artigianale. Accanto, le armonie del caffé Trinci, presidio slow-food del caffé di Cascine di Buti. Lungo il percorso gustativo, l'Emiliano Loconsolo quintet avrà modo di spaziare dai toni freschi e immediati del Ginepraia bianco, fino a quel piacevole 'gusto multistrato' caratteristico del 'Governo toscano'. Il primo, con la sua personalità di bianco 'estivo ma strutturato', richiede brani semplici come tessitura musicale ma ricchi di strumenti e di fraseggi, come 'Almost like being in love', mentre l'ultimo comporta arrangiamenti complessi, con cambi di ritmo e di importanti riscritture musicali, come in 'Moody's mood for love'. La degustazione sarà guidata dagli enologi Giuseppe Ferroni e Marco Zito. Lo spettacolo si svolgerà con gli spettatori seduti ai tavoli: la Fattoria ha recentemente approntato dei tavoli imponenti di legno massiccio dove poter accomodare un centinaio di persone.