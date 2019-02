Incontro dedicato all'educazione alimentare al centro polivalente San Zeno

Al Centro Polivalente San Zeno parte il progetto "Pisa città che mangia sano": sei incontri di educazione alimentare rivolti alla popolazione anziana con le dottoresse Sapienza e Stella.

L’Italia è sempre più un paese di anziani. Le persone al di sopra dei 65 anni superano i 13,5 milioni e rappresentano il 22,3% della popolazione totale. L’invecchiamento della popolazione ha un profondo impatto su tutti gli aspetti della vita sociale, in particolare sulla sanità pubblica.

La senescenza comporta un fisiologico declino delle funzioni fisiche e mentali, che tuttavia è molto variabile da soggetto a soggetto. Con l’avanzare dell'età, alle alterazioni legate all'invecchiamento si associa un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche non trasmissibili, tra queste le patologie neurodegenerative, cardiovascolari, il diabete e i tumori. Inoltre fisiologicamente ci sono alterazione che comportano fabbisogni nutrizionale particolari. Lo stile di vita è punto cardine di un invecchiamento in salute o per migliorare eventuali situazioni patologiche già instaurate.

Lunedì 18 febbraio alle ore 16 prende avvio al Centro Polivalente San Zeno un progetto promosso dalla Società della Salute denominato "Pisa città che mangia sano" e rivolto alla popolazione anziana. Il progetto si sviluppa in sei incontri teorici interattivi volti a fornire concetti basilari di educazione alimentare e a valutarne l’applicazione e le ricadute sullo stato nutrizionale.

Gli incontri sono tenuti da due dietiste e specialiste in Scienze dell'Alimentazione, le dottoresse Jessica Sapienza e Alessandra Stella. Gli incontri sono gratuiti.