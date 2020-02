Incontri di introspezione e meditazione

Incontri sui temi della Mindfulness con il Centro Mindfulness Pisa a cura di Vincenzo Tallarico.

Ogni incontro è aperto a tutti e seguiranno i seguenti temi.

-- giovedì 5 marzo dalle 21; "Lasciare andare la sofferenza";

-- giovedì 19 marzo dalle 21; "Sviluppare una mente gioiosa"

-- giovedì 2 aprile dalle 21, "Comprendere il Mondo"

L’obiettivo è familiarizzare con la mindfulness, con la Consapevolezza come metodo, la Saggezza come essenza, e la Compassione come espressione. A seguire, cena di degustazione di pizze e schiacciate a 15 euro. Info e prenotazioni: 050 544211 - 340 354 1897.