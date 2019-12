'Incontro d'autunno' a Pontedera

Questo fine settimana Pontedera canta, ma non solo, con 'Incontro d'autunno', l'evento organizzato dal Coro Cittadino in collaborazione con l'Open Program del Workcenter. Due giorni, venerdì 6 e sabato 7, ricchi di incontri per grandi e piccini per dare inizio a un percorso creativo per e con la comunità, ma anche per conoscere o riscoprire diverse realtà cittadine attive in ambito artistico e sociale.

Per venerdì 6 dicembre è previsto un variegato calendario itinerante con attività gratuite, dalle 14 fino alle 21.30, che coinvolge numerosi sedi e associazioni. Partner di questo evento sono infatti l'Accademia della chitarra, il centro Poliedro, lo Spazio Nu, la Casa giochi 'La Casina' e Villa Crastan. Ognuno di questi luoghi ospiterà una o più attività, dando avvio ad uno scambio di pratiche delle diverse realtà coinvolte e alla creazione di un processo di 'circolazione dell'ospitalità'. Ogni luogo diventerà al tempo stesso ospite e ospitato, in un'ottica di scambio di competenze che favorisca delle 'relazioni alla pari' e offra alle attività proposte un’opportunità in più per uscire dal loro contesto abituale.

Durante questa prima giornata i partecipanti potranno perciò fare un 'giro artistico' per la città, conoscere e interagire con le varie realtà coinvolte.

Fulcro delle attività della seconda giornata, sabato 7 dicembre dalle 14, sarà Villa Crastan, dove tutti coloro che hanno preso parte alle iniziative del giorno precedente si riuniranno per una giornata festiva aperta a tutti con presentazioni di varie discipline, oltre a dimostrazioni, mostre e allestimenti.

La due giorni proseguirà poi al centro Poliedro, dalle 17.30, con una merenda offerta dai promotori dell'iniziativa e si concluderà con un dialogo aperto alla partecipazione di tutti i presenti per parlare e proporre idee su come proseguire il percorso intrapreso con questo primo appuntamento.



Per info e il programma dettagliato: pagine Facebook “The Open Program of the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richard”, “Villa Crastan Casa della Città” e mail openprogram@theworkcenter.org

Programma

VENERDI 6 DICEMBRE

I segreti del dialogo, 14:00–15:00, Villa Crastan – Via Ventuno Aprile, 23

Per una ricerca visiva – Laboratorio, 15:30–16:30, Spazio Nu – Via Firenze, 42

Il ballo sardo – Laboratorio, 16:30–17:00, Spazio Nu – Via Firenze, 42

Workshop di pittura, 16:30–18:00, Centro Giochi "La Casina” – Via Nenni, Pontedera

Workshop di Capoeira, 17:30–18:30, Accademia della Chitarra – Piazza Martiri della Libertà, 22

Laboratorio di Tai Chi Chuan, 19:30–20:30, Centro Poliedro – Piazza Enrico Berlinguer

Laboratorio di Body percussion, 19:30–20:30, Centro Poliedro – Piazza Enrico Berlinguer

SABATO 7 DICEMBRE

Tutti a Villa Crastan, 14:00–17:00, Via Ventuno Aprile, 23

Letture di autunno, per grandi e piccini con Elena Nencioni e Silvia Bruni;

mostra di pittura: Migrazione a cura di Aghahowa Uyios;

intervento di Alice Pistolesi: giornalista dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo; intervento del Coro Cittadino di Pontedera;

Il Sogno a cura di Collettivo Hospites;

dimostrazione di Body percussion;

interventi dell’Open Program del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards;

mostra: I segreti del dialogo a cura di Simonetta Baldini;

danze tradizionali Bulgare;

presentazione del Progetto Centro Wakanda

Merenda e conversazione al Centro Poliedro, 17:30–20:00, Piazza Enrico Berlinguer