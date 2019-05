Ultimo incontro e cena su 'Apuane, Alpi ribelli' al Teatro Rossi Aperto

Ultimo appuntamento della rassegna sulla questione apuana al Teatro Rossi Aperto giovedì 30 maggio 2019. Lo scrittore, giornalista e alpinista Enrico Camanni presenterà il libro 'Alpi ribelli storie di montagna, resistenza e utopia' in un dialogo con giovani lavoratori in Apuane moderato dall’attivista e Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile Nicola Cavazzuti.

L’incontro, incentrato sulle attuali forme di resistenza e ribellione a un’economia basata sull’estrazione, chiude la rassegna multi-disciplinare che si è tenuta nel corso del mese al Teatro Rossi Aperto e al Cinema Arsenale 2: dieci appuntamenti tra spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, installazioni artistiche, fotografie, libri e conferenze. Promossa a compimento della prima fase del progetto 'TRA le Apuane', la rassegna si è posta l’obiettivo di creare, in città, uno spazio di informazione e approfondimento su una questione complessa come quella che vede coinvolte le 'Alpi' della Toscana.

'TRA le Apuane' è nata all’interno del TRA - Teatro Rossi Aperto, luogo da affiancare alle montagne non solo nel nome del progetto ma anche nell’azione di denuncia e tutela, in un dialogo simbolico tra un bene comune e un bene pubblico sociale che richiami alla percezione responsabile del proprio territorio. Nel percorso si sono intrecciati molteplici temi: sostenibilità - economica, ambientale e sociale, responsabilità - politica e giuridica, conflitto ambiente-lavoro causato dal ricatto occupazionale nel quadro delle ecologie operaie, cura e gestione dei beni comuni e rigenerazione della montagna come presa di consapevolezza del proprio territorio. L’ultimo appuntamento è un invito a scoprire il rammendo creativo a cui lavorano abitanti visionari e intraprendenti, disponibili davvero a 'pensare con le mani' e tessere quel pensiero operoso tra Montagna e Città.

Interverranno: Martina Bigi, apicoltrice dell'omonima azienda agricola; Emanuele Crudeli, viticoltore, azienda agricola 'Terre Apuane'; Filippo Mannini, allevatore e produttore di formaggi caprini, azienda agricola 'Il Colle d'Antona'; Andrea Gelfi, arrampicatore, anima pulsante di Versante Apuano; Gioia Giusti, musicista e direttore artistico di Musica sulle Apuane.

L’incontro, a ingresso libero, inizierà alle ore 21, dopo la cena 'Sapori ribelli: sbandieriamo le tovaglie!' durante la quale si potranno assaggiare i prodotti di Martina, Emanuele e Filippo. Durante la serata sarà esposta la mostra fotografica 'Inerti e relitti', curata da Luciano di Gino per la Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano CAI Toscana, e allestita una piccola libreria itinerante con le opere degli autori presenti alla rassegna, grazie alla collaborazione con la Libreria Pellegrini.