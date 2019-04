Incontro 'Da Francesco a Francesco' sul dialogo interreligioso

La Chiesa pisana, su iniziativa della Fondazione 'Opera Toniolo', propone un nuovo momento di riflessione sul confronto con le altre religioni. Lo fa con una mezza giornata di approfondimento, significativamente intitolata 'Da Francesco a Francesco', dedicata alla visita apostolica del Papa negli Emirati Arabi, la prima di un pontefice nella penisola arabica, arrivata ad otto secoli di distanza dallo storico incontro fra San Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 16.30 alla Biblioteca dei Cappuccini a Pisa (via dei Cappuccini 2b). All’incontro, moderato da Martina Pignatti Morano della Ong 'Un Ponte Per …', interverrà anche l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Con lui ci saranno anche l’imam di Firenze Izzedin Elzir, il direttore del Centro “Giorgio La Pira” Maurizio Certini e il teologo Severino Dianich.