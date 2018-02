Si terrà giovedì 15 febbraio, alle 21.15 nel salone parrocchiale di san Lorenzo alle Corti in via Berretta 80, l’incontro con don Luigi Verdi, della comunità di Romena, nel ciclo di incontri in preparazione al sinodo dei giovani 'I giovani: forza preziosa e fragile bene per l’oggi del mondo'.