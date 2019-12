Incontro: 'L'Europa e il mondo di fronte all'emergenza climatica'

Il tema dell'emergenza climatica è prioritario ed è importante affrontarlo in chiave europea. Dopo un'altra giornata di sciopero globale per il clima, nel giorno di avvio della COP 25 a Madrid organizzata dall'Onu lunedì 2 dicembre alle ore 18, alla Domus Mazziniana (via Mazzini, 71), si terrà l'iniziativa dal titolo 'L'Europa e il mondo di fronte all'emergenza climatica' organizzato dal Movimento federalista europeo e dalla Gioventù federalista europea di Pisa, in collaborazione con il Cesue, l'Associazione mazziniani italiana, il progetto Erasmus Plus e la Domus Mazziniana.

Il Parlamento europeo ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo, dando il via libera a una risoluzione non legislativa che dovrà essere presa in mano dalla nuova Commissione europea a guida Ursula Von Der Leyen. Il dibattito promosso dal Movimento federalista europeo partirà da qui per cercare di delineare quali debbano essere le azioni concrete da portare avanti a livello europeo e globale.

Interverranno il professor Guido Montani dell'Università di Pavia e il presidente Confservizi Cispel Toscana Alfredo De Girolamo. Ad introdurre Roberto Castaldi direttore del Cesue e presidente del Movimento federalista europeo della Toscana; modera Giuseppe Balice della Scuola Superiore Sant'Anna, segretario della Gioventù federalista europea di Pisa.

Si tratta di una iniziativa preparatoria di dieci grandi appuntamenti nel 2020 in tutta Italia nei cinque collegi elettorali europei nell'ambito del progetto Jean Monnet WeEU - Noi europei, sul quale verranno forniti alcuni dettagli.