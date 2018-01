Incontro con la Fiab per illustrare la legge sulla mobilità ciclistica

L’Italia si è dotata finalmente di una legge sulla mobilità ciclistica. Il Senato ha infatti approvato definitivamente il 21 dicembre scorso una serie di norme che individuano nelle reti ciclabili un’infrastruttura strategica e nella bici un mezzo di trasporto fondamentale per la mobilità sostenibile.

Si tratta di un fatto storico, che ha portato la bicicletta in Parlamento e che ha visto, per la prima volta, tutti i deputati e i senatori d’accordo nel dare il via a una legge che promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistiche e ricreative.

Si tratta anche di un fatto rivoluzionario, in quanto la bici diventa lo strumento per rendere più efficiente, sicura e sostenibile la mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità sulla salute e sul consumo del suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica.

La legge servirà anche a sostenere i comuni e i loro amministratori, che dovranno formulare piani della mobilità ciclistica e dare risposte ai cittadini in termini di vivibilità, benessere, salute ed efficienza della città.

Per illustrare e discutere la legge 'Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica' la Fiab di Pisa ha organizzato un incontro venerdì 12 gennaio alle ore 21 presso la propria sede in via Garibaldi, 33 a cui tutta la cittadinanza è invitata.