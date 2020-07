Per domenica 19 luglio l'associazione Bhalobasa Onlus di Perignano ha organizzato, nel Parco di Camugliano, in via di Camugliano a Ponsacco, alle 17, in un luogo all'aperto e con il fresco degli alberi, l'incontro: 'Io resto a casa... e se una casa non ce l'ho? Storie di Covid-19 dall'Italia e dal (nostro) mondo'.

Alle 19, per coloro che lo desiderano, il fondatore e presidente onorario di Bhalobasa, Don Armando Zappolini, officerà la Messa all’aperto.

All'incontro interverranno: Alessandro Cipriano, presidente di Bhalobasa e medico di emergenza-urgenza dell'ospedale di Cisanello, Claudio Marabotti, cardiologo dell'ospedale di Cecina (che sta portando avanti con Bhalobasa, e i coordinatori Irene Giorgi e Massimo Bettini, un importante progetto contro la malnutrizione infantile in India, in alcuni villaggi del Bengala occidentale) e Giovanni Zampano del settore progetti di Bhalobasa.

Introdurrà e modererà l'incontro il vicepresidente di Bhalobasa, Matteo Ferrucci. Saranno presenti e interverranno anche gli Amici della Strada, associazione di Pisa che si prende cura delle persone senza dimora, nell'ambito del Progetto Homeless.

L'associazione spiega che "sarà l'occasione per fare il punto sulla pandemia, su quale impatto abbia avuto sulle nostre vite, su come si sta evolvendo, sui possibili 'scenari' futuri, con un focus sulla scuola e un importante approfondimento sui progetti di Bhalobasa, soprattutto per contrastare il Covid-19, il suo contagio e i suoi effetti anche sociali, che, in questa situazione di emergenza mai vista, l'associazione ha portato avanti (grazie a un attento lavoro del settore progetti, coordinato da Giovanni Carmignani, medico dell'Ospedale di Livorno, e ai referenti), nei Paesi in cui operiamo".

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria: 342/8096865 (anche WhatsApp), dalle 17.30 alle 21.00, e comunicazione@bhalobasa.it . Per informazioni, anche su come arrivare: comunicazione@ bhalobasa.it (Simona), viaggi@ bhalobasa.it (Maria Luisa).