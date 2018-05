Incontro sull'importanza del massaggio cardiaco a Cascina

Domenica 13 maggio in Piazza dei Caduti, dalle ore 8 alle ore 13, i volontari della Misericordia di Cascina scenderanno in piazza per sensibilizzare la popolazione cascinese sull'importanza del massaggio cardiaco e alcune procedure di attivazione del 118.

La mattinata si svolgerà con mini lezioni teoriche-pratiche gratuite.

Per info: 050701901; 3342561332.