'La solidarietà viene da lontano': conversazione tra passato e presente sulla storia della Pubblica Assistenza

Quando, nel 1886, alcuni cittadini pisani fondarono la Pubblica Assistenza chissà se avevano immaginato cosa sarebbe stata dopo 134 anni. Per capire come un’associazione di volontariato importante e radicata come la Pubblica Assistenza si è evoluta e si evolve verso il futuro, è in programma un dibattito con gli ultimi presidenti, Luigi Bulleri, Nilo Carpita e Daniele Vannozzi che saranno intervistati, alla Domus Mazziniana venerdì 17 gennaio alle ore 17, da Sondra Cerrai, storica ed autrice di due volumi sulla storia dell’associazione. Coordina Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana.

Tutti i cittadini, i soci e i volontari sono invitati a partecipare.